Coronavirus, in Lombardia -28 pazienti in terapia intensiva

di ect

Milano, 11 apr. (LaPresse) - In Lombardia i positivi al coronavirus sono 57.592, +1544 rispetto ieri con 9.977 nuovi tamponi. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.026, +149 rispetto ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.174, -28 rispetto ieri. Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

