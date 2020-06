Coronavirus, in Liguria nuovo focolaio con 12 casi in rsa

di mad

Genova, 25 giu. (LaPresse) - In Liguria i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 14, ma di questi, 12 sono concentrati in una rsa di Genova. Lo rende noto la Regione. Complessivamente i positivi sono 1482, 54 meno di ieri. I ricoverati sono 57, di cui uno in terapia intensiva. È stato registrato un nuovo decesso: il totale è ora di 1.556.

