Coronavirus, in Liguria 19 nuovi decessi: totale sale a 171

di mad

Genova, 22 mar. (LaPresse) - Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Liguria sono 171 (19 più di ieri). Lo comunica la Regione, sottolineando che sono 1478 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 205 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, sono 868 gli ospedalizzati, di cui 132 in terapia intensiva, sono al domicilio 481 perone (51 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 129. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 14 (5 più di ieri).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata