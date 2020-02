Coronavirus, in Liguria 16 casi positivi: 1 alla Spezia, 15 ad Alassio

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Sono saliti a 16 i casi positivi al coronavirus in Italia. Un caso alla Spezia, gli altri 15 provengono dal cluster di Alassio. Altri tre sono in corso di verifica, sempre da Alassio. Alla Spezia, per ora, si tratta di una caso isolato. Lo fa sapere la Regione Liguria su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata