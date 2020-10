Coronavirus, in lieve aumento le terapie intensive: +97 in 24 ore

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Continua a crescere la curva dei ricoveri in terapia intensiva, anche se di poco: oggi sono infatti 97 i nuovi ricoveri, dato che porta il totale a 1.843. Ieri erano 1.746 le persone ricoverate con un aumento di 95. In lieve caso i ricoveri con sintomi a + 972 per un totale di 17.966: ieri l'aumento era stato di 1.030. Sono invece 331.577 le persone in isolamento.

