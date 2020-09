Coronavirus, in Italia nessuna regione a contagi zero

di ect

Milano, 12 set. (LaPresse) - Nessuna regione in Italia è a contagi zero da ieri. Lo si apprende dal ministero della Salute. In testa la Lombardia con un incremento di 269 nuovi infetti nelle ultime 24 ore su 8.567 casi attuali per un totale di 103.074 contagi da inizio pandemia. Chi va meglio è la Valle d'Aosta che oggi conta un incremento (+1) su 34 casi attuali, per un totale di 1.258 contagi da inizio pandemia.

