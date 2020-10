Coronavirus, in Italia eseguiti 174.398 tamponi

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Dato record dei tamponi eseguiti in Italia che ha registrato 174.398 nuovi test: il dato odierno porta il totale dei tamponi a 14.953.086 per 9.075.818 casi testati. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Covid in Italia.

