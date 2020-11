Coronavirus, in Italia 32.961 nuovi casi

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - Sono 32.961 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.028.424. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata