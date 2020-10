Coronavirus, in Italia 31.758 nuovi casi e 297 morti

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italian nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale da inizio pandemia a 679.430. In netto aumento il numero dei decessi: 297 i morti odierni contro i 199 di ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Covid in Italia.

