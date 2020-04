Coronavirus, in estate sperimentazione vaccino su uomo in Italia

di mrc

Torino, 23 apr. (LaPresse) - Un primo test sull'uomo di un vaccino contro il coronavirus basato su un vettore virale per l'estate. A questo sta lavorando l'azienda italiana ReiThera insieme alla tedesca leukocare Ag e la belga Univercells S.a. I vaccini basati su vettori virali "sono stati ampiamente valutati negli studi clinici di fase 1 e 2 e si sono dimostrati sicuri e immunogenici", si legge in una nota. "ReiThera - si legge ancora nella nota - si sta attualmente preparando per una prima fase sperimentale del vaccino anti Covid-19 sull'uomo che inizierà in Italia nell'estate 2020".

