Coronavirus, in Emilia Romagna 7 nuovi casi

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Sette nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma, ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. Lo riferisce Regione Emilia Romagna.

