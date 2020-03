Coronavirus, in Emilia Romagna 65 decessi in un giorno

di mad

Milano, 18 mar. (LaPresse) - Le vittime legate al coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono 65, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Il totale sale così a 461. I positivi sono in totale 4.525, 525 in più rispetto a ieri, con 247 persone, 24 in più di ieri, ricoverate in terapia intensiva. Sono infine 1.735 i pazienti positivi che sono in isolamento a casa. Sono i dati relativi all'Emilia-Romagna illustrati in diretta Facebook dal commissario regionale all'emergenza, Sergio Venturi, che sulle vittime ha commentato con amarezza: "Non ne avevamo mai avute tante".

