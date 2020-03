Coronavirus, in Emilia-Romagna 95 nuovi decessi: totale sale a 1.538

di mad

Bologna, 30 mar. (LaPresse) - "I numeri dei decessi purtroppo sono sempre alti, in linea con quelli di ieri: abbiamo 95 nuovi decessi che portano il totale a 1.538". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi, spiegando che però rimane stabile e in alcuni casi in diminuzione il numero dei contagi, mentre ci sono 18 pazienti in più di ieri in terapia intensiva.

