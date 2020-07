Coronavirus, in Emilia-Romagna 54 nuovi casi e 2 decessi

di scp

Bologna, 17 lug. (LaPresse) - Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.087 casi di positività, 54 in più rispetto a ieri, di cui 30 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I tamponi effettuati da ieri sono 5.554, per un totale di 568.779. A questi si aggiungono anche 1.536 test sierologici. I guariti salgono a 23.586 (+ 20): l'81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.228 (30 in più di ieri). Si registrano due nuovi decessi: 1 a Modena e 1 a Bologna, entrambi di donne.

