Coronavirus, in Emilia-Romagna 27 nuove vittime: totale sale a 113

di mad

Milano, 11 mar. (LaPresse) - I decessi in Emilia-Romagna legati al coronavirus sono saliti oggi da 86 a 113: delle nuove vittime 22 sono uomini e 5 donne. Ben 13 dei decessi sono avvenuti a Piacenza. Lo ha detto in una diretta Facebook il commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. "Ai cittadini di Piacenza dico: tenete duro, vi vogliamo bene", ha aggiunto.

