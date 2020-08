Coronavirus, in Emilia-Romagna 116 nuovi casi: 25 dall'estero, 26 da altre regioni

di scp

Bologna, 24 ago. (LaPresse) - Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 31.031 casi di positività, 116 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 116 nuovi casi, 42 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 25 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 26. Su 59 nuovi asintomatici, 14 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 41 grazie all'attività di contact tracing mentre 1 caso è emerso dai test pre-ricovero e 1 non è ancora noto. Si registrano due decessi: uno a Modena e uno a Bologna.

