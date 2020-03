Coronavirus, in Emilia-Romagna 101 nuovi decessi: totale sale a 816

di mad

Bologna, 22 mar. (LaPresse) - In Emilia-Romagna i decessi legati al coronavirus sono stati 101 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 816. Lo comunica la Regione. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse, anche plurime. I nuovi decessi riguardano 33 residenti nella provincia di Piacenza, 22 in quella di Parma, 10 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di Modena, 11 in quella di Bologna (di cui 1 del territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 3 in quella di Ravenna, 1 a Forlì, 7 in quella di Rimini. Una vittima era residente fuori regione.

