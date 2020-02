Coronavirus, in Diocesi Torino e Susa stop messe e rinvio mercoledì Ceneri

di lcr/lrs

Torino, 24 feb. (LaPresse) - Tutte le messe sospese fino a sabato 29/2 e la celebrazione del Mercoledì delle ceneri rimandata a domenica primo marzo nella diocesi di Torino e Susa. "In attenta sintonia con quanto disposto dalle Autorità regionali e come misura sanitaria precauzionale nei confronti del diffondersi del corona virus anche nella nostra Regione, sentiti i pareri degli organismi competenti della Curia, nella settimana dal 24/2 al 29/2 sono sospese in tutte le parrocchie le attività pastorali che prevedano la presenza di gruppi di persone, in particolare sono sospese le attività del catechismo e quelle di ogni oratorio". Lo ha disposto con nuove disposizioni l'Arcivescovo di Torino e Amministratore apostolico di Susa, Cesare Nosiglia. Lo comunica una nota della Diocesi.

(Segue).

