Coronavirus, in Campania stretta su asporto ristoranti: consegne fino a 23

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Per le attività di ristorazione: divieto di asporto (salvo che gli esercizi con consegna all'utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita la consegna a domicilio, con partenza dell'ultima consegna alle 23,00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020". Lo riporta l'ordinanza n.85 firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con efficacia fino al 31 ottobre.

