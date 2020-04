Coronavirus, in Campania ok consegna a domicilio pizzerie, bar e pasticcerie

di scp

Napoli, 22 apr. (LaPresse) - Da lunedì e fino al 3 maggio, "ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica", in Campania sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie - quanto ai bar e alla pasticcerie esclusivamente dalle ore 7 alle ore 14, gli altri esclusivamente dalle ore 16 alle ore 22, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste. Sono consentite anche le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8 alle ore 14, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio, salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste. È quanto si legge in un'ordinanza del governatore Vicnenzo De Luca.

