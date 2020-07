Coronavirus, in Campania mille euro multa a chi non usa mascherina

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Pugno di ferro della Regione Campania. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza, valida fino al 31 luglio, che obbliga coloro "che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente" la mascherina "in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto". Per i trasgressori prevista una multa di mille euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata