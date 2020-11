Coronavirus, in Campania 4.601 nuovi casi e 15 decessi

di mad

Napoli, 8 nov. (LaPresse) - In Campania oggi si registrano 4.601 nuovi casi di coronavirus, di cui 4.317 asintomatici, 284 sintomatici, su 25.806 tamponi. I morti sono 15, che portano il totale a 826. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia in regione è di 86.919. Oggi si registrano 440 nuovi guariti, che portano il totale a 16.441. Lo comunica la Regione. In terapia intensiva sono occupati 186 posti letto su 590, nei normali reparti 1.817 su 3.160.

