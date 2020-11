Coronavirus, in Campania 4.508 nuovi casi e 40 decessi

di mad

Milano, 6 nov. (LaPresse) - Sono 4.508 i nuovi casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con 40 vittime. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute. La Campania è la terza regione per numero di nuovi contagi in un giorno dopo Lombardia (9.934) e Piemonte (4.878).

