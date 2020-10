Coronavirus, in Campania 3.669 nuovi casi, 14 morti tra 26-30 ottobre

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - Oggi in Campania i positivi sono 3.669, di cui 3.477 asintomatici e 192 sintomatici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, invece, sono 20.860. Lo comunica l'unità di Crisi della Regione, che aggiorna i dati dei positivi in totale: 55.740. Mentre i tamponi sono 958.834. I deceduti tra il 26 e il 30 ottobre sono 14 (673 in totale), i guariti 275 (11.337 il dato generale. I posti letto di Terapia intensiva complessivi sono 580. Per quanto riguarda quelli 'Covid', i posti attivabili sono 227, quelli occupati 168. I posti letto di degenza attivabili sono 1.500, mentre quelli attualmente occupati 1.403.

