Coronavirus, in Basilicata didattica a distanza per le superiori

di mad

Potenza, 30 ott. (LaPresse) - A partire dal 2 novembre solo didattica a distanza per le scuole superiori della Basilicata. È una delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 40 firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale.

Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle 'linee guida per la didattica digitale integrata' adottate con decreto del ministro dell'Istruzione.

