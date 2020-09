Coronavirus, in aumento ricoveri in intensiva: +10 rispetto a ieri

di lca/ctr

Milano, 14 set. (LaPresse) - In aumento i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia dove si registrano 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 197. Il dato è doppio rispetto a ieri quando si erano avuti 5 nuovi ricoveri in intensiva. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia.

