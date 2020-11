Coronavirus, in Alto Adige 19 morti in 24 ore e 628 nuovi casi

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Sono 19 i morti di positivi al coronavirus in Alto Adige. È il dato più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei decessi, secondo quanto riferisce la Provincia di Bolzano, sale così a 398. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.926 tamponi e sono emersi 628 casi positivi.

I pazienti Covid ricoverati in regime ordinario sono 361 e 43 quelli in terapia intensiva. I positivi in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ammontano a 94 (83 a Colle Isarco e 11 a Sarnes).

