Coronavirus, in Abruzzo per la prima volta nessun nuovo positivo

di mad

L'Aquila, 29 mag. (LaPresse) - Zero nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore, con circa 1.600 tamponi eseguiti. Lo comunica la Regione, mentre il totale dei contagiati è 3.237, con gli attualmente positivi che sono 770 (54 in meno di ieri). Con due decessi, il totale delle vittime in regione sale a 404.

