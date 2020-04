Coronavirus, in 4 giorni 4.873 tamponi in Rsa Toscana: 667 positivi

di fbg/scp

Firenze, 2 apr. (LaPresse) - Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte dell'1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori) sono finora risultati positivi al Covid-19. In quattro giorni fa una media di oltre 165 casi al giorno. Complessivamente in tutta la Toscana sono stati eseguiti fino a ieri 3.028 tamponi sugli ospiti e 1.845 tra il personale delle strutture. Altri sono stati programmati e in corso nella giornata di oggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata