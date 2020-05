Coronavirus, in 11 regioni nessun decesso: 6 quelle con zero casi

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Sono 11 le regioni italiane in cui non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore di persone che hanno contratto il coronavirus, secondo quanto emerge dai dati del bollettino della Protezione civile di ieri e di oggi. Ecco l'elenco completo: Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Inoltre, in queste ultime sei regioni non è stato registrato neanche un caso di Covid-19.

