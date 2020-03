Coronavirus, il Papa cita il Vangelo: Nel pianto continuate ad avere fede

di mad

Milano, 29 mar. (LaPresse) - Nel passo del Vangelo dedicato a Lazzaro, "tocchiamo con mano che Dio è vita e dona vita, ma si fa carico del dramma della morte. Gesù avrebbe potuto evitare la morte dell'amico Lazzaro, ma ha voluto fare suo il nostro dolore per la morte delle persone care, e soprattutto ha voluto mostrare il dominio di Dio sulla morte. Nel Vangelo vediamo che la fede dell'uomo e l'onnipotenza dell'amore di Dio si cercano e infine si incontrano. Lo vediamo nel grido di Marta e Maria e di tutti noi con loro: 'Se tu fossi stato qui'. E la risposta di Dio non è un discorso, è Gesù: 'Io sono la risurrezione e la vita… Abbiate fede! In mezzo al pianto continuate ad avere fede, anche se la morte sembra aver vinto. Togliete la pietra dal vostro cuore! Lasciate che la Parola di Dio riporti la vita dove c'è morte'". Lo ha detto Papa Francesco commentando il Vangelo di oggi prima dell'Angelus.

