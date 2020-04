Coronavirus, Guerra (Oms): Vediamo se minaccia Trump diventa realtà

di dab

Roma, 15 apr. (LaPresse) - "Bisogna vedere se la minaccia si trasforma in realtà". Lo dice Ranieri Guerra, componente dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante il punto stampa quotidiano, alla Protezione civile, sull'emergenza coronavirus, rispondendo alla domanda dei cronisti sull'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, di voler sospendere il sostegno all'Organizzazione mondiale della sanità per aver "fallito" nella partita contro il Covid-19. "L'agenzia non ha un'autonomia decisionale su quello che vuole fare - aggiunge -. Ci sono elementi di controllo nella governance dell'Oms che sono estremamente capillari, dal punto di vista contabile ai risultati di campo. Queste sono cose che vanno capite, altrimenti si pensa che il direttore generale abbia la possibilità di dichiarare una pandemia quando gli salta per la testa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata