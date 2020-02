Coronavirus, Guerini: L'Italia sta facendo bene il suo lavoro

di mad

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Sono stato lieto di salutare e abbracciare i nostri connazionali che hanno vissuto con grande dignità e interazione con il nostro personale questi giorni di quarantena. Abbiamo portato loro l'abbraccio di tutti gli italiani. Ora anche altri nostri connazionali saranno ospitati in queste strutture. Voglio ringraziare il ministro Speranza e il ministro Di Maio, e tutti gli uomini e le donne delle forze armate italiane che hanno lavorato con dedizione e competenza per affrontare questa emergenza. Attraverso l'organizzazione dei voli, nelle strutture della Cecchignola, del Celio. Sono stati raggiunti risultati molto positivi. Le persone che abbiamo appena incontrato sorridevano con gratitudine per il personale che li ha assistiti. L'Italia nella gestione di questa emergenza sta facendo bene il proprio lavoro". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo aver fatto visita con il ministro della Salute Speranza ai pazienti in quarantena alla Cecchignola, a Roma, per il coronavirus, e che tra oggi e domani torneranno a casa.

