Coronavirus, guariti in aumento: 15.645 in 24 ore, totale 387.758

di lrs

Milano, 12 nov. (LaPresse) - Sono in aumento i guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, se ne calcolano 15.645 in più contro i 9.090 di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti tocca quota 387.758.

