Coronavirus, guarita infermiera Cremona protagonista foto virale

di lrs

Milano, 2 apr. (LaPresse) - E' guarita dal coronavirus l'infermiera protagonista della foto virale che la ritraeva mentre dormiva, appoggiata su una scrivania, ancora con addosso il camice e la mascherina. Ne dà notizia 'CremonaOggi'. La donna, Elena Pagliarini, 43 anni, infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, ha cominciato la quarantena e il primo tampone è stato negativo. "Sto benissimo, grazie al cielo non ho nessun tipo di disturbo, a parte la mancanza del gusto e dell'olfatto", ha detto. "Non vedo l'ora di tornare in mezzo ai miei colleghi e alla mia professione, una professione che adoro", ha aggiunto.

