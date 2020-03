Coronavirus, Gruppo S.Donato: Da noi 14% dei ricoverati in Lombardia

di lcl

Milano (Italia), 12 mar. (LaPresse) - "Dall'11 marzo il Gruppo San Donato si sta facendo carico del 14,5% dei pazienti Covid-19 ricoverati in tutta la Lombardia". Lo ha riferito il Gruppo in una nota in cui afferma che "in questo momento i pazienti ricoverati presso gli ospedali del Gsd sono circa 560, di cui 50 in terapia intensiva".

"Oggi abbiamo dedicato in totale 630 posti letto ai pazienti covid-19, di cui 65 in terapia intensiva e 60 in reparto di degenza ordinaria dotati di C-pap", si legge nella nota.

