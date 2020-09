Coronavirus, gli attualmente positivi in Italia sono 48.593

Milano, 26 set. (LaPresse) - Salgono di 875 unità gli attuali positivi in Italia, per un totale di 48.593. Lo rende noto il ministero della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia.

