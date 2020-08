Coronavirus, Gimbe: Per prima volta da aprile incremento ricoveri terapia intensiva

di scp

Torino, 13 ago. (LaPresse) - "Dal 5 all'11 agosto si conferma non solo un trend in netta crescita dei nuovi casi e, in misura minore dei pazienti ospedalizzati con sintomi, ma per la prima volta da inizio aprile si registra un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Spie rosse che invitano a non abbassare la guardia e mantenere un grande senso di responsabilità individuale e collettiva". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sull'andamento del coronavirus in Italia.

