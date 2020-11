Coronavirus, Gimbe: Impennata contagi tra personale sanitario, 19mila in un mese

di scp

Torino, 12 nov. (LaPresse) - Negli ultimi 30 giorni si sono verificati 19.217 contagi di operatori sanitari, rispetto ai 1.650 dei 30 giorni precedenti. "Oltre al rischio di focolai ospedalieri, in Rsa e in ambienti protetti, preoccupa l'impatto sul personale sanitario, già in carenza di organico oltre che provato dalla prima ondata", afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe

