Coronavirus, Gimbe: +46% nuovi casi in ultima settimana, +19,5% terapie intensive

di scp

Torino, 13 ago. (LaPresse) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 5–11 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 46% dei nuovi casi (2.818 vs 1.931) di coronavirus, a fronte di una consistente diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 vs 187.316). Relativamente ai dati ospedalieri, in aumento (801 vs 761) i pazienti ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva (49 vs 41). In dettaglio: decessi +44 (+0,1%), terapia intensiva +8 (+19,5%), ricoverati con sintomi +40 (+5,3%), nuovi casi totali +2.818 (+1,1%), tamponi diagnostici -12.645(-6,8%), tamponi totali -17.967 (-5,1%).

