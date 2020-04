Coronavirus, Gdf acquisisce documenti. P. civile: A disposizione

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "A seguito delle indagini in corso sui dispositivi di protezione individuali importati dalla società 'Only Logistics Italia', il Dipartimento della Protezione civile ha messo a disposizione della guardia di finanza tutta la documentazione in suo possesso relativa ai contratti di fornitura stipulati con la società, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus". Lo riporta una nota della Protezione civile. "Il Dipartimento - estraneo all'indagine - nella consueta ottica di massima collaborazione, resta a disposizione degli inquirenti per ogni ulteriore elemento ritenuto utile", si legge ancora.

