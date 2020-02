Coronavirus, Galli (Sacco): In Italia la ricerca è Cenerentola

di lrs

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "I colleghi precari? Senza nulla togliere ai miei ragazzi, questo che abbiamo fatto è un atto dovuto per qualsiasi laboratorio di virologia. Niente di trascendentale, non una grande scoperta. I miei collaboratori sono validissimi. Vai in un centro di ricerca e troverai dei precari. In Italia la ricerca è sempre Cenerentola", ma c'è ancora chi ci crede. Così il professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienza biomediche dell'Ospedale Sacco di Milano, dove ieri è stato isolato il ceppo italiano, ai microfoni di RaiNews24.

