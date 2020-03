Coronavirus, Galli: Distanziamento sociale non sta fallendo, state a casa

di npf

Roma, 21 mar. (LaPresse) - "Non stanno fallendo i meccanismi di distanziamento sociale messi in campo dal Governo. I contagi risalgono a prima. Attenzione, stare in casa è comunque fondamentale". Lo dice Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a Skytg24.

