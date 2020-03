Coronavirus, Gallera: Vediamo luce in fondo al tunnel ma non rilassiamoci

di lrs

Milano, 23 mar. (LaPresse) - "Ieri eravamo moderatamente ottimisti. Avevamo detto che il trend in calo e oggi si conferma. Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese duro, durissimo. Non è ancora il momento di cantar vittoria e rilassarci, una luce in fondo al tunnel la vediamo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa pomeridiano da Palazzo Lombardia, a Milano, sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata