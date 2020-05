Coronavirus, Gallera: Test seriologico positivo per 42% lombardi in quarentena

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Sono quasi 80mila i test sierologici regionali effettuati o prenotati a cittadini in quarantena fiduciaria e agli operatori sanitari, su disposizione delle Ats e delle Asst della Lombardia. Fra questi, 66.187 sono già stati processati". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando gli esiti delle analisi sierologiche. "Gli esiti dei prelievi ematici per l'individuazione degli anticorpi neutralizzanti - sottolinea Gallera - delineano una situazione ben definita. Fra i soggetti in quarantena la media regionale delle positività si attesta al 42,1% su 19.405 test processati, con punte del 60% nella zona di Seriate, del 55 nel bresciano e del 47 nell'area afferente all'Asst di Crema".

