Coronavirus, Gallera: Tamponi stanno scarseggiando ma ci sono

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "I tamponi ci sono, stanno scarseggiando ma ci sono. Abbiamo cambiato la procedura perchè non ha senso farli a tutti: aveva senso all'inizio, adesso i contatti diretti vengono messi in isolamento al proprio domicilio e controllati dall'Ats due volte al giorno per il rilevamento della temperatura, e solo in caso di presenza anche minima di febbre viene fatto il tampone. Stiamo approvigionando quanto evidentemente scarseggia". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a L'aria che tira su La7.

