Coronavirus, Gallera: Tamponi? Facciamo il massimo che mercato consente

di ect

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Facciamo il massimo che il mercato consente per i tamponi. Stiamo facendo il massimo degli sforzi per recuperare i reagenti e per i test sierologici". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

