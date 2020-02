Coronavirus, Gallera: Se fosse successo in altra regione situazione disperata

di scp

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Se questo fosse successo in un'altra regione sarebbe stata una situazione disperata per il paese, è successo in Lombardia e lo stiamo gestendo". Così l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera intervenendo in Consiglio regionale. "Ancora una volta il sistema sanitario lombardo ha dimostrato di essere efficace ed efficiente", ha rimarcato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata