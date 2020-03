Coronavirus, Gallera: Rallentare le nostre vite per frenare il virus

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "Vi è l'assoluta necessità di rallentare le nostre vite per rallentare la diffusione del virus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Gallera ha sottolineato: "Oggi venendo al lavoro in auto ho visto centinaia di persone in giro per Milano, è segno che il messaggio ancora non passa: per fermare il virus dobbiamo rallentare".

