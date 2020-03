Coronavirus, Gallera: Per la prima volta calano i ricoveri

di mad

Milano, 23 mar. (LaPresse) - "Per la prima volta oggi abbiamo una diminuzione dei ricoveri: abbiamo 9.266 pazienti ricoverati in Lombardia, ieri erano 9.439. Anche i numeri di accessi ai pronto soccorso si stanno leggermente riducendo, anche se non ovunque". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata